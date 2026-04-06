Juventus-Genoa le pagelle | McKennie 6,5 gol che pesa Di Gregorio 7,5 para il rigore a Martin 5
Nella partita tra Juventus e Genoa, l'attenzione si è concentrata sulla rete segnata da McKennie, valutata 6,5, e sul rigore parato da Di Gregorio, che ha ricevuto un 7,5 di valutazione. Perin si è distinto con un voto di 6, eseguendo senza particolari difficoltà le sue mansioni tra i pali. Le valutazioni sono state stilate sulla base delle prestazioni dei singoli durante l'incontro.
Di seguito le pagelle del match. PAGELLE JUVENTUS PERIN 6 Ordinaria amministrazione gestita nel migliore dei modi. Fuori all?intervallo per un fastidio al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Di Gregorio para il rigore di Martin! Il portiere della Juve è tornato in campo nel modo migliore, ecco cos’è successo contro il Genoa
Juve Genoa 2-0 LIVE: Di Gregorio dice no! Para il calcio di rigore (e anche la ribattuta!)di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato...
Temi più discussi: Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Spalletti: Non capisco perché vi stia a cuore il mio rinnovo, penso al Genoa. E sull’Italia...; Juventus-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming; De Rossi: Ct? Troppe chiacchiere, penso al Genoa.
Juventus-Genoa: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile sul proprio campo contro il Genoa, nel pieno della lotta salvezza. Ecco le pagelle di Juventus-Genoa, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel ... zipnews.it
Juventus-Genoa, il secondo tempo del match piemontese (live)Juventus e Genoa torneranno in campo sul risultato di 2 a 0 per la squadra di casa. Tutto troppo facile per la formazione di Luciano Spalletti che segna dopo 4 minuti con un colpo di ... genoanews1893.it
FT | Juventus 2-0 Genoa facebook
Penalty for #Genoa ! #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieAEnilive #Calcio x.com