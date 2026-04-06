Juventus-Genoa le pagelle | McKennie 6,5 gol che pesa Di Gregorio 7,5 para il rigore a Martin 5

Nella partita tra Juventus e Genoa, l'attenzione si è concentrata sulla rete segnata da McKennie, valutata 6,5, e sul rigore parato da Di Gregorio, che ha ricevuto un 7,5 di valutazione. Perin si è distinto con un voto di 6, eseguendo senza particolari difficoltà le sue mansioni tra i pali. Le valutazioni sono state stilate sulla base delle prestazioni dei singoli durante l'incontro.