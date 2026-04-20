Juventus | Spalletti lancia un messaggio chiaro

Dopo la recente vittoria per 2-0 contro il Bologna, l'allenatore della Juventus ha parlato ai tifosi e ai media, sottolineando l'importanza di mantenere i piedi per terra. Nel suo intervento, ha evitato di fare previsioni sul futuro e si è concentrato sulla partita appena conclusa, senza lasciarsi coinvolgere in discorsi di lungo termine o progetti ambiziosi. La sua presa di posizione si è concentrata esclusivamente sui risultati ottenuti in questa occasione.

Luciano Spalletti, fresco di rinnovo con la Juventus, ha scelto il dopo-partita della vittoria per 2-0 contro il Bologna per lanciare un messaggio chiaro alla piazza bianconera: niente voli pindarici, niente proiezioni sul futuro. Il tecnico toscano ha invitato tutti – tifosi, giornalisti e soprattutto i suoi giocatori – a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti lancia un messaggio chiaro SPALLETTI HA MANDATO UN MESSAGGIO DEVASTANTE Notizie correlate Juventus: Elkann manda un messaggio chiaroIn una lettera agli azionisti di Exor datata 23 marzo 2026 e resa nota il giorno successivo, John Elkann ha voluto mandare un messaggio chiaro e... Avvocato di Diogo Leite replica a Fabiani e lancia un chiaro messaggio alla LazioLa situazione relativa al possibile trasferimento di Diogo Leite è stata oggetto di ampia attenzione, fino a essere seguita da una nota ufficiale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juventus, Guardiola lancia un segnale: Bernardo Silva più vicino a Spalletti; Comolli lancia la Juve: Faremo un mercato ambizioso. Vlahovic? Con lui...; Atalanta-Juventus 0-1, Boga elogia Spalletti e lo lancia verso il terzo posto; Juve e Spalletti: missione (quasi) compiuta con vista addirittura sul secondo posto. Juventus lancia un segnale forte: Spalletti vede una squadra pronta al salto di qualitàLa Juventus FC continua la sua crescita e manda un messaggio chiaro al campionato. Dopo il successo per 2-0 contro il Bologna FC 1909, la squadra bianconera ... stadiosport.it Juventus, Locatelli racconta come ha fatto cambiare idea a Spalletti e a superare i fischi dei tifosiIl centrocampista 28enne bianconero, Manuel Locatelli, ha rinnovato fino al 2030 con la Vecchia Signora. Le parole in conferenza stampa di presentazione della gara Juventus-Bologna ... sport.virgilio.it "L'alce sta bene!": Emil Holm, tramite i social, rassicura i tifosi della Juventus sulle sue condizioni fisiche - facebook.com facebook Ieri sera, nel match contro il Bologna, un altro assist: la #Juventus ha "scoperto" un super #Kalulu x.com