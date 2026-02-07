avvocato di diogo leite replica a fabiani e lancia un chiaro messaggio alla lazio

L’avvocato di Diogo Leite risponde a Fabiani e manda un messaggio diretto alla Lazio. La trattativa sul possibile trasferimento del difensore portoghese si fa sempre più calda. Dopo le voci e le indiscrezioni, arriva la replica ufficiale dell’avvocato di Leite, che chiarisce la posizione del giocatore e manda un messaggio alla società biancoceleste. La situazione si surriscalda e potrebbe presto arrivare a un nuovo capitolo.

La situazione relativa al possibile trasferimento di Diogo Leite è stata oggetto di ampia attenzione, fino a essere seguita da una nota ufficiale diffusa dall’avvocato del difensore portoghese tramite un quotidiano di rilievo. Il testo chiarisce in modo esplicito i contorni della vicenda e invita a considerare solo i fatti verificabili, mantenendo il rispetto delle parti coinvolte. Si sottolinea inoltre che ogni segregazione di annunci contrari è inesatta sia sul piano dei fatti che su quello giuridico. Il giocatore resta vincolato all’attuale contratto con l’1. FC Union Berlin, che merita pieno rispetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Lazio aveva puntato forte su Diogo Leite, ma ora sembra tutto sfumato.

La Lazio e il difensore portoghese Diogo Leite sono molto vicini all'accordo.

