La Juventus sta lavorando sui rinnovi dei giocatori e, tra i nomi in corsa, spicca Pierre Kalulu. Con un totale di 2.832 minuti giocati finora, secondo i dati di Kickest, il difensore è considerato un elemento importante per la squadra di Luciano Spalletti. La società sta valutando le prossime mosse legate al contratto del calciatore.

Con 2832 minuti giocati secondo i dati Kickest, Pierre Kalulu è l’asso nella manica della difesa di Luciano Spalletti. Viste le sue prestazioni positive non solo dal punto di vista difensivo, ma con apporto anche alla manovra offensiva, la Juventus starebbe pensando ad un prolungamento di contratto, probabilmente fino al 2030, come i recenti rinnovi dei compagni Yildiz, Mckennie e Locatelli. L’importanza del rinnovo: perché blindare il difensore francese. L’elemento principale che potrebbe spingere il club bianconero a rinnovare il difensore sarebbe l’allontanamento dell’interesse del Manchester United, mantenendo così la concentrazione di Kalulu fissa sul progetto Juve.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, nuovo capitolo rinnovi: Kalulu in pole position

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