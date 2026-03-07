Juventus assalto a Bernardo Silva | addio al City a parametro zero

La Juventus si prepara a partire all’assalto di Bernardo Silva, che lascerà il Manchester City a parametro zero il 30 giugno. La società ha deciso di intervenire per assicurarsi il centrocampista portoghese, noto per le sue qualità tecniche e la visione di gioco. La trattativa si sta sviluppando in queste ore e potrebbe portare all’ingaggio di Silva senza costi di trasferimento.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Smentita ogni ipotesi di rinnovo con i Citizens: i bianconeri sfidano il Benfica per il fantasista portoghese. La Juventus irrompe sulla scena internazionale per il colpo dell'anno: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo 30 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la rottura tra il fantasista portoghese e i Citizens è ormai definitiva, con le parti che hanno rinunciato a ogni margine di trattativa per il rinnovo.