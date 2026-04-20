Juventus le parole di Spalletti | Siamo di livello assoluto

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della squadra, affermando che sono di livello assoluto. Ha sottolineato la necessità di ribellarsi alla normalità e ha elogiato lo spirito dei bianconeri. La vittoria contro i felsinei ha portato a queste dichiarazioni, che si aggiungono alle parole del tecnico nel post-partita. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie adottate o sui singoli giocatori coinvolti.

Spalletti e la metamorfosi Juve: «Dovevamo ribellarci alla normalità, siamo di assoluto livello». Luciano Spalletti, nel post-partita di Juventus-Bologna, ha parlato dello spirito bianconero dopo la vittoria contro i felsinei. Il tecnico toscano, visibilmente soddisfatto per il 2-0 che consolida il quarto posto, ha spiegato come il primo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti: “Siamo di livello assoluto” Atalanta-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Spalletti duro dopo Monaco-Juventus: «Siamo stati sotto livello, serviva più qualità» Juventus, Tacchinardi “Bernardo Silva giocatore di assoluto livello”Tacchinardi elogia Bernardo Silva Intervenuto al podcast di IBN, Alessio Tacchinardi ha elogiato il possibil acquisto di Bernardo Silva, definendolo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A | Atalanta-Juventus | Le parole di Holm; Il commento di Vincenzo Italiano; Spalletti: Era fondamentale non rilassarci. Poi il siparietto con Ferrara in diretta tv; Juve-Spalletti, ufficiale la firma: nuovo accordo fino al 2028. Spalletti: Oggi non dovevamo sbagliare, siamo sulla strada giustaEsultanza? Vederli gioire è la cosa più importante. Quando parte uno e va da solo ad esultare, è più bello vedere che chiama gli altri e condivide il momento. Se vanno tutti è bellissimo, tutto viene ... fantacalcio.it Juventus, le parole di Spalletti in conferenza stampaLuciano Spalletti può festeggiare il suo rinnovo di contratto. Ha parlato così nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Atalanta. juvenews.eu “Siamo stanchi di assistere al degrado totale di quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello dell’industria lucana e che invece somiglia sempre più a una terra di nessuno" - facebook.com facebook - 49' Gol di CASADEI, siamo di nuovo avanti! #TorinoVerona [2-1] x.com