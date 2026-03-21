Juventus Tacchinardi Bernardo Silva giocatore di assoluto livello

Alessio Tacchinardi, ex calciatore e attuale commentatore, ha espresso un giudizio positivo su Bernardo Silva, definendolo un giocatore di livello. Durante un intervento al podcast di IBN, ha parlato del possibile acquisto del centrocampista portoghese, sottolineando le sue qualità tecniche. Tacchinardi ha evidenziato la sua capacità di influenzare le partite e il suo ruolo nel calcio internazionale.

Tacchinardi elogia Bernardo Silva Intervenuto al podcast di IBN, Alessio Tacchinardi ha elogiato il possibil acquisto di Bernardo Silva, definendolo “Un giocatore di livello.” “Se Bernardo Silva va alla Juve non andremo di sicuro a dire a fine novembre “eh ma deve ancora ambientarsi” perché son giocatori buoni che se L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacchinardi “Bernardo Silva giocatore di assoluto livello” Articoli correlati Juventus, Di Canio “Bernardo Silva vuole la Juventus”Di Canio: “Bernardo Silva vuole la Juventus” Dagli studi di Sky Sport, il commentatore Paolo Di Canio ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato... Juventus: pista Bernardo SilvaCon il calciomercato invernale 2026 che procede a ritmi serrati, la Juventus mantiene viva la pista Bernardo Silva come colpo a effetto per il... Una selezione di notizie su Bernardo Silva Temi più discussi: Tacchinardi su Bernardo Silva alla Juventus: È un giocatore di livello. Spalletti martelli solo su colpi così; Tacchinardi approva il colpo Bernardo Silva per la Juve: Guardate Modric! Spalletti martelli per giocatori di livello; Casemiro o Bernardo Silva? Juve, no al cimitero degli elefanti! Ecco chi prendere per la svolta: l'ex Sissoko consiglia; Rivoluzione Settore Giovanile: l'Inter punta Sbravati, la Juventus studia il piano B. Bernardo Silva Juventus: i bianconeri sognano il colpo a zero, il portoghese sta facendo le sue valutazioni! NovitàBernardo Silva Juventus: la dirigenza studia un colpo eccezionale a parametro zero, valutando l’inserimento del portoghese per elevare la rosa La Juventus sta pianificando con grandissima cura le futu ... juventusnews24.com Tacchinardi su Bernardo Silva: Ci piace. Solo giocatori topIn questi gironi si stano intensificando le voci sull’interesse della Juventus per Bernardo Silva. Alessio Tacchinardi, tramite una Instagram Story, ha commentando questi rumors caldeggiando ... tuttojuve.com #BernardoSilva alla #Juve Il portoghese sta facendo valutazioni x.com Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del City Un pieno di leadership, trofei (24), esperienza e qualità per bruciare le tappe e consentire a Luciano Spalletti di lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione. La Ju facebook