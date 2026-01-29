Spalletti duro dopo Monaco-Juventus | Siamo stati sotto livello serviva più qualità

Spalletti si mostra molto critico dopo la partita contro il Monaco. L’allenatore della Juventus non nasconde le difficoltà, sottolineando che la squadra è stata sotto livello e che serviva più qualità nelle azioni offensive. La partita si è conclusa con uno 0-0, lasciando alcuni rimpianti per le occasioni mancate negli ultimi trenta metri. Ora la Juventus guarda avanti, cercando di migliorare in vista delle prossime sfide.

Il tecnico bianconero parte dalla gestione delle energie e dalle difficoltà nel tenere compatta la squadra: «Un po' di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza e una chance a chi aveva giocato bene.

