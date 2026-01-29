Spalletti si mostra molto critico dopo la partita contro il Monaco. L’allenatore della Juventus non nasconde le difficoltà, sottolineando che la squadra è stata sotto livello e che serviva più qualità nelle azioni offensive. La partita si è conclusa con uno 0-0, lasciando alcuni rimpianti per le occasioni mancate negli ultimi trenta metri. Ora la Juventus guarda avanti, cercando di migliorare in vista delle prossime sfide.

La Juventus chiude la fase a girone unico di Champions League con uno 0-0 sul campo del Monaco e con più di un rimpianto legato alla qualità espressa negli ultimi trenta metri. Al termine della gara, ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti non cerca alibi e analizza con lucidità una prestazione giudicata insufficiente sotto il profilo del ritmo e della proposta offensiva. Ritmi bassi e fatica accumulata. Il tecnico bianconero parte dalla gestione delle energie e dalle difficoltà nel tenere compatta la squadra: «Un po’ di fatica accumulata, passano pochi giorni. Le sostituzioni servivano a dare brillantezza e una chance a chi aveva giocato bene. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti duro dopo Monaco-Juventus: «Siamo stati sotto livello, serviva più qualità»

