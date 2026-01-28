La Juventus segue con attenzione le mosse di Kolo Muani, protagonista della serata contro l’Eintracht a Francoforte. Il francese ha segnato e ha dimostrato di essere in forma, attirando l’interesse dei bianconeri. La vittoria e la prestazione del giocatore potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato della squadra italiana.

Kolo Muani Juventus, la serata del francese: a segno contro l’Eintracht. I numeri della sfida e quel segnale di forza lanciato al mercato bianconero. La Juventus ha vissuto una serata europea con gli occhi incollati ai monitor, osservando con estrema attenzione le gesta del suo obiettivo numero uno per l’attacco. Nella sfida di Champions League che ha visto il Tottenham trionfare per 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte, a prendersi la scena è stato proprio Randal Kolo Muani. L’ attaccante francese, al centro di una complessa trattativa di mercato per un possibile approdo a Torino, ha risposto alle voci nel modo migliore possibile: dominando il rettangolo verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, serata da protagonista per il francese nel mirino della Vecchia Signora: cosa è successo a Francoforte

La Juventus continua a cercare un nuovo attaccante, con Kolo Muani tra i principali obiettivi.

KOLO MUANI JUVENTUS SI FARA' ESUBERO IN ATTACCO! VLAHOVIC SE NE DEVE ANDARE!!

Kolo Muani-Juve e il Decreto Crescita fattore per l’Inter: Chiellini in serata ChampionsIl dirigente bianconero tocca diversi temi nel pre partita, poi parla anche di mercato e dell'attaccante francese ... tuttosport.com

Marchetti: Gli ex compagni della Juventus chiamano Kolo Muani per convincerloVisualizzazioni: 0 La Juventus continua a monitorare la pista Kolo Muani: gli ostacoli Tottenham e PSG, i contatti e lo scenario possibile per il ritorno in bianconero. Nel corso di un collegamento co ... calciostyle.it

La Juve fa sul serio per il ritorno di Kolo Muani, ma il Tottenham frena… e lo United apre al prestito di Zirkzee Luciano Spalletti l’ha ribadito anche ieri: vorrebbe avere un aiuto dal mercato. Il primo nome sulla lista riporta il calendario indietro di 365 gi - facebook.com facebook

. @juventusfc | Chiellini: “Kolo Muani Il Tottenham gioca stasera, non è il momento di parlarne. Vogliamo aiutare Spalletti, ma vedremo” x.com