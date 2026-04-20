Nella partita tra Bologna e Juventus, il tecnico rossoblù ha deciso di inserire Federico Bernardeschi in campo durante l’ultimo scorcio di gara. La scelta è stata fatta come segno di rispetto nei confronti del calciatore, che ha già lasciato il club bianconero. Bernardeschi, che negli ultimi tempi ha affrontato problemi fisici, ha ricevuto un’ovazione dai tifosi della Juventus, nonostante la sconfitta in trasferta.

Italiano e Bernardeschi tra il rispetto per la Juve e i guai fisici. Nonostante la sconfitta in trasferta sul campo della Juventus, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha voluto i nserire Federico Bernardeschi per un tributo dello Stadium. Durante l’ultima sfida di campionato contro la Juventus. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Italiano “Inserito Bernardeschi per il tributo dei tifosi della Juve”

Bernardeschi sotto la curva dei tifosi della Juve

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