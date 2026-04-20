Juventus | il siparietto Spalletti-Ferrara
Nel pre-partita di Juventus-Bologna, l’allenatore del Bologna ha rivolto alcune parole ai microfoni di DAZN, creando un momento di attenzione prima dell’inizio della partita. Poco dopo, l’allenatore della Juventus ha replicato con alcune dichiarazioni. Lo scambio tra i due tecnici è stato seguito da vicino dai presenti e dai media presenti sul campo. La scena ha attirato l’interesse di chi seguiva l’evento in diretta.
Nel pre-partita di Juventus-Bologna, Luciano Spalletti ha regalato l’ennesimo momento di puro intrattenimento ai microfoni di DAZN. Rivolgendosi direttamente a Ciro Ferrara, opinionista in studio, il tecnico bianconero ha lanciato una delle sue classiche battute colorite: «Mi raccomando. tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci». L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
JUVENTUS: SIPARIETTO TRA SPALLETTI E DI GREGORIO #calcio #shorts
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