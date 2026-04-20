Juventus | il siparietto Spalletti-Ferrara

Nel pre-partita di Juventus-Bologna, l’allenatore del Bologna ha rivolto alcune parole ai microfoni di DAZN, creando un momento di attenzione prima dell’inizio della partita. Poco dopo, l’allenatore della Juventus ha replicato con alcune dichiarazioni. Lo scambio tra i due tecnici è stato seguito da vicino dai presenti e dai media presenti sul campo. La scena ha attirato l’interesse di chi seguiva l’evento in diretta.