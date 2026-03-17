juventus ferrara la juve di spalletti non molla mai

Ciro Ferrara ha commentato la reazione della Juventus e lo spirito di squadra durante una trasmissione su DAZN, sottolineando come il gruppo bianconero continui a mostrare determinazione e compattezza. La squadra di Spalletti, secondo l’ex calciatore, non molla mai e mantiene un atteggiamento positivo anche nelle situazioni più difficili. Ferrara ha evidenziato questa caratteristica come un elemento distintivo della formazione.

Ciro Ferrara ha elogiato la capacità di reazione della Juventus e lo spirito del gruppo bianconero negli studi di DAZN. Le sue parole riportate da Tuttosport. Il commento di Ferrara Ciro Ferrara Ferrara ha poi rimarcato la grande importanza del lavoro di Spalletti: “ Questa è la conseguenza del lavoro che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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