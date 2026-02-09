I tifosi hanno assistito a un momento divertente tra Spalletti e Federica Zille durante la trasmissione di Dazn dopo Juventus-Lazio. La giornalista ha chiesto scherzosamente al tecnico della Juventus se poteva darle un bacio, scatenando il sorriso di tutti. La scena è diventata subito virale sui social, mostrando un lato più leggero e spontaneo del mondo del calcio.

Simpatico siparietto Spalletti Federica Zille ieri sera a Dazn al termine di Juventus Lazio. Vediamo insieme che cosa è successo dopo la partita. Polemiche infinite, come al solito, sul fronte arbitrale. Pure il match di ieri sera tra Juventus e Lazio non è stato da meno. A recriminare sono i bianconeri, che lamentano un mancato calcio di rigore per un fallo di Gila su Cabal sul risultato di 0-0. QUI LE ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVENTUS Anche a Luciano Spalletti è stata posta una domanda sull’episodio a Dazn. Il tecnico toscano ha però risposto a modo suo, dando vita durante l’intervista ad un simpatico siparietto con la giornalista Federica Zille, a cui l’allenatore ha addirittura dato un bacio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Federica Zille, divertente siparietto a Dazn: «Ti posso dare un bacio?». La ricostruzione della simpatica dinamica con il tecnico della Juventus – VIDEO

