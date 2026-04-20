Juventus il mistero del balletto | Thuram svela il segreto del gol

Dopo la partita tra Juventus e Bologna, terminata 2-0, il centrocampista Khéphren Thuram ha spiegato il significato del gesto collettivo dei suoi compagni di squadra, che avevano eseguito un balletto subito dopo il gol. Thuram ha condiviso i motivi di quella coreografia e il suo ruolo nel momento che ha portato alla rete. Il gesto ha suscitato curiosità tra i tifosi e i media, collegandosi a un momento di festa tra i giocatori.

Il centrocampista Khéphren Thuram ha svelato i motivi dietro il particolare gesto collettivo compiuto dai compagni di squadra dopo la rete segnata nella sfida tra Juventus e Bologna, terminata con un punteggio di 2-0. Il momento della celebrazione, avvenuto in seguito al secondo gol della serata, ha i calciatori impegnati in una coreografia ritmata ispirata a un noto artista francese. L’ispirazione musicale dietro il balletto dei bianconeri. Durante le interviste rilasciate dopo l’incontro del 19 aprile, il giocatore ha chiarito che la danza eseguita dal gruppo non è stata una scelta casuale, ma un omaggio intenzionale alla musica di un cantante proveniente dalla Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juventus, il mistero del balletto: Thuram svela il segreto del gol Notizie correlate Il mistero di un asilo del 1861: un atto del 1898 svela tuttoUna cittadina di Taranto ha restituito al Comune di Città di Castello un documento manoscritto del 1898, permettendo di ricostruire la storia di un... Nettuno, odore nauseabondo svela il mistero del 75enne in cantinaUn uomo di 75 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di una cantina di un edificio residenziale a Nettuno, dopo che il persistente odore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chuki, un talento a zero per la Juve: l’analogia con Yildiz del sinistro d’oro spagnolo; Qui Como. Le spine di Fabregas. Difesa in crollo e il mistero Morata; La 'rinascita' di Di Gregorio alla Juventus: i salvataggi con Genoa e Atalanta che svoltano la stagione del portiere; È morto Manninger, l’ex portiere della Juve travolto da un treno. Qui Como. Le spine di Fabregas. Difesa in crollo e il mistero MorataLa sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo cambia la situazione dei lariani, costretti a inseguire la ... msn.com Szczesny torna alla Juventus: pazza idea e nuovo retroscenaSzczesny torna alla Juventus: è questo il clamoroso e suggestivo scenario di mercato che potrebbe verificarsi la ... fantamaster.it Nessuno è andato forte più della Juventus nelle ultime sei giornate: cinque vittorie e un pari dopo il 3-3 con la Roma hanno permesso ai bianconeri di andare a +5 sulle quinte. È fatta per la Champions - facebook.com facebook Mettete sul telaio di Spalletti le gomme e il motore giusti Il commento del direttore Guido Vaciago su Juventus-Bologna #Juventus #Bologna #Tuttosport x.com