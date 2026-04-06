Una cittadina di Taranto ha consegnato al Comune di Città di Castello un documento manoscritto datato 1898, che fornisce dettagli sulla nascita di un asilo infantile aperto nel 1861. Il documento, scritto a mano, permette di conoscere la storia di questa struttura e di ricostruire alcuni aspetti legati alla sua attività nel corso degli anni. La consegna è avvenuta recentemente, portando nuova luce su un episodio storico locale.

Una cittadina di Taranto ha restituito al Comune di Città di Castello un documento manoscritto del 1898, permettendo di ricostruire la storia di un asilo infantile attivo fin dal 1861. Il gesto di generosità ha riportato alla luce le radici dell’educazione sociale nel territorio umbro. Tutto è partito da un plico spedito per posta ordinaria, arrivato tra le mani di Benedetta Vitaloni, responsabile del coordinamento pedagogico e dell’ufficio Nidi d’infanzia. All’interno della busta, la donatrice ha spiegato di aver acquistato anni prima dei vecchi documenti in un negozio di oggetti usati, sentendo il dovere morale di ricondurre tali carte al luogo di origine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mistero di un asilo del 1861: un atto del 1898 svela tutto

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