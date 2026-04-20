Juventus; corsa Champions | la situazione in classifica

Dopo la 33ª giornata di Serie A, la Juventus si trova in vantaggio nella corsa alla qualificazione in Champions League. Intanto, Como e Roma hanno rallentato, lasciando spazio alla squadra bianconera di consolidare la propria posizione in classifica. La corsa per un posto tra le prime quattro si fa più intensa, con diverse squadre che cercano di mantenere o migliorare la propria posizione.

Corsa Champions: la Juventus scappa, frenano Como e Roma. La 33ª giornata di Serie A segna una svolta potenzialmente decisiva nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Mentre le milanesi blindano le posizioni di testa, la vera bagarre si consuma alle loro spalle per gli ultimi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus a rischio: il dramma della Champions League!

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