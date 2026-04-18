Con il campionato ormai agli sgoccioli, la corsa alla qualificazione in Champions League si fa sempre più intensa. Un ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla squadra che, a suo avviso, ha più chance di ottenere il piazzamento, puntando su una squadra di punta rispetto a una concorrente diretta. La lotta tra le squadre coinvolge diversi club, e il finale di stagione sarà determinante per definire le posizioni in classifica.

Corsa Champions, Di Livio punta sulla Juve: «È favorita rispetto al Como». Il finale di stagione entra nel vivo e la lotta per un posto nella prossima Champions League accende il dibattito tra addetti ai lavori ed ex campioni. In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Angelo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Livio “Juventus favorita per la corsa Champions”

Juventus-Pafos, il commento di Alessandro Del Piero | Champions League

Notizie correlate

Juventus, Spinazzola “Juve favorita per la corsa Champions”In un passaggio dell’ intervista rilasciata a Canale 21, Leonardo Spinazzola ha parlato della corsa Champions.

Amelia sicuro sulla corsa Champions: «Io credo che la Juventus sia favorita. Nazionale? Ecco cosa penso»di Angelo CiarlettaMarco Amelia ha parlato della corsa Champions League e del momento del calcio italiano dopo l’ennesima esclusione dai Mondiali...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ex Roma | PAROLA DI EX Di Livio: : Per la Roma è dura. La Juve è favorita; Accadde oggi | La nascita del 3-4-3 di Zaccheroni; È morto l'ex portiere della Juve Alex Manninger; Rosa Juventus - Allievi Nazionali U16 Serie A / B - Girone A Italia.

Di Livio così a Il Tempo: Juve favorita in Champions, per la Roma sarà duraIn occasione della prima pagina di oggi de Il Tempo, c'è spazio anche per l'estratto di un'intervista esclusiva che il quotidiano. tuttomercatoweb.com

Juve, Di Livio è certo: 'Spalletti, comunque vada, dovrà essere un punto da cui ripartire'Un pensiero, quello di Di Livio, che va contestualizzato: la Juventus infatti, rischia concretamente di restare fuori dalla prossima Champions League, avendo uno svantaggio di 3 punti dal Como e due ... it.blastingnews.com

Tra i temi che la Juventus dovrà affrontare al termine della stagione c'è anche il futuro di Zhegrova Voi puntereste ancora su di lui - facebook.com facebook

La Juventus Next Gen impegnata in serata in trasferta Serie C - Girone B 37ª giornata Pianese 20:30 CEST x.com