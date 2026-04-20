Juventus con Spalletti la media punti è tornata da big

Da ilprimatonazionale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando Luciano Spalletti è alla guida della Juventus, la squadra ha registrato un aumento della media punti che la colloca tra le migliori del campionato. I risultati ottenuti sotto la sua gestione sono stati oggetto di attenzione, evidenziando un miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. La squadra ha mostrato maggior compattezza e efficacia in campo, portando a risultati più solidi e costanti nel corso delle partite.

L’effetto Spalletti: il capolavoro tattico che ha ridato un’anima alla Juventus. La grandezza della svolta impressa da Luciano Spalletti alla Juventus passa dall’analisi dei numeri della media punti. I dati raccontano una metamorfosi che va oltre il semplice risultato sportivo: si tratta di una restaurazione d’identità. Guardando al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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