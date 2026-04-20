Juventus con Spalletti la media punti è tornata da big

Da quando Luciano Spalletti è alla guida della Juventus, la squadra ha registrato un aumento della media punti che la colloca tra le migliori del campionato. I risultati ottenuti sotto la sua gestione sono stati oggetto di attenzione, evidenziando un miglioramento rispetto alle precedenti stagioni. La squadra ha mostrato maggior compattezza e efficacia in campo, portando a risultati più solidi e costanti nel corso delle partite.