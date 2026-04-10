Juventus-Spalletti c’è l’ok per il rinnovo fino al 2028 | progetto ambizioso e mercato da big

La Juventus ha raggiunto un accordo con l’allenatore per il rinnovo del contratto fino al 2028. La decisione arriva dopo un’intesa sulla continuità tecnica e sulla strategia di investimenti nel mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra puntando su giocatori di esperienza e di livello internazionale. La società intende sviluppare un progetto a lungo termine, mantenendo una squadra competitiva in vista delle prossime stagioni.

Accordo trovato con il tecnico: la dirigenza punta su continuità e investimenti per costruire una squadra esperta e competitiva La Juventusriparte da Luciano Spalletti. Il tecnico firmerà un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028, rafforzando un legame già impostato nelle scorse settimane ma rimasto in sospeso per questioni burocratiche e impegni dirigenziali. Si tratta di un segnale chiaro da parte della società: dare continuità a un progetto tecnico che, nonostante le difficoltà, ha mostrato segnali di crescita.Spalletti ha saputo gestire una fase complicata, mantenendo compatto l’ambiente e trovando il sostegno di tifosi e media, un aspetto non scontato alla luce delle recenti esperienze in panchina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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