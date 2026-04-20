Juventus | commovente omaggio a Manninger

Prima della partita tra Juventus e Bologna, l’Allianz Stadium si è riempito di emozioni con un omaggio dedicato a Manninger. I tifosi hanno reso omaggio al portiere, con un momento di raccoglimento e applausi. La squadra è entrata in campo con il cuore colmo di rispetto, mentre lo stadio si è fermato in un lungo applauso. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore dei bianconeri.

Un velo di commozione ha avvolto l’ Allianz Stadium prima della vittoria della Juventus per 2-0 contro il Bologna. La squadra bianconera e tutto il pubblico hanno voluto ricordare con affetto e rispetto Alexander Manninger, l’ex portiere austriaco tragicamente scomparso a 48 anni in un incidente stradale avvenuto nei pressi di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: commovente omaggio a Manninger Il tributo commovente dell'Allianz Stadium per Manninger | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Juventus, l’omaggio dello Stadium a ManningerL’omaggio dell’Allianz Stadium: la Juventus ricorda Alex Manninger nel pre-partita. "Ti ho ammirato, eri un uomo libero": il commovente addio di Buffon ad Alex Manninger"In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il commovente tributo dell'Allianz Stadium a Manninger Serie A Enilive; Milan e Juventus sempre più vicine alla Champions: domenica sfida a San Siro; Juve-Bologna, tributo da brividi per Manninger: in campo anche Buffon, Bonucci e Chiellini; Ti ho ammirato, eri un uomo libero: il commovente addio di Buffon ad Alex Manninger. Juventus batte Bologna 1-0 con David, commosso omaggio a ManningerLa Juventus ha vinto 1-0 contro il Bologna nella 33ª giornata di Serie A, con gol di Jonathan David al 2'. La serata ha incluso un emozionante omaggio all'ex portiere bianconero Alex Manninger, scompa ... it.blastingnews.com Alex Manninger ricordato prima di Juventus-Bologna: Di Gregorio si scalda con la sua maglia, c'è anche BuffonNel prepartita della sfida con il Bologna commosso omaggio ad Alex Manninger, morto giovedì in un incidente a un passaggio a livello. L'ex portiere della Juventus è stato ricordato da quello attuale i ... corriere.it "L'alce sta bene!": Emil Holm, tramite i social, rassicura i tifosi della Juventus sulle sue condizioni fisiche - facebook.com facebook Gol IRREGOLARE e rigore contro, due 'aiutini' alla #JUVENTUS || la MOVIOLA del weekend di #SerieA Nuovo video x.com