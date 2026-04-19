Juventus l’omaggio dello Stadium a Manninger

All’Allianz Stadium si respira un’atmosfera particolare prima della partita tra Juventus e Bologna. A pochi minuti dal calcio d’inizio, lo stadio si è riempito di un omaggio dedicato a Alex Manninger, ex portiere della squadra. Durante il pre-partita, il pubblico e i giocatori hanno reso omaggio all’ex atleta con un momento di raccoglimento e rispetto. La cerimonia ha coinvolto tutto il settore dello stadio, creando un clima di grande partecipazione.

L’omaggio dell’Allianz Stadium: la Juventus ricorda Alex Manninger nel pre-partita. Il clima all’Allianz Stadium, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, è carico di una profonda e sincera commozione. Prima ancora che la tattica e la corsa alla Champions League prendano il sopravvento, la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’omaggio dello Stadium a Manninger Notizie correlate Juventus-Sassuolo in streaming gratis e TV: dove vedere il match dello StadiumMentre noi facciamo i conti con le fatiche europee e prepariamo il terreno per le prossime battaglie della nostra Roma, il sabato di Serie A si... Leggi anche: Juventus-Genoa in streaming gratis e TV: dove vedere la sfida dello Stadium Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con Buffon; Spalletti sta allenando per l'anno prossimo? Ha già scelto chi è da Juve e chi no; Juve: Spalletti 'momento più forte? L'abbraccio dello Stadium dopo ko Champions'; Oscar Schmidt è morto, da 15 anni lottava contro un tumore al cervello. Juve Bologna, lo Stadium si ferma per ricordare Manninger: minuto di silenzio e bianconeri in campo col lutto al braccioJuve Bologna, lo Stadium si ferma per ricordare Manninger: minuto di silenzio e bianconeri in campo col lutto al braccio ... calcionews24.com Alex Manninger ricordato prima di Juventus-Bologna: Di Gregorio si scalda con la sua maglia, c'è anche BuffonNel prepartita della sfida con il Bologna commosso omaggio ad Alex Manninger, morto giovedì in un incidente a un passaggio a livello. L'ex portiere della Juventus è stato ricordato da quello attuale i ... corriere.it 1:29 - Quello di Jonathan David dopo 1:29 è il gol più veloce per la Juventus in un match casalingo di #SerieA da quello di Dusan Vlahovic contro la Roma del 27 agosto 2022 dopo 1:17. Partenza. x.com Mazzo di fiori , cori da brividi e tanta tanta commozione. La Juventus ricorda così Alex Manninger, l’ex portiere bianconero scomparso pochi giorni fa in un tragico incidente stradale facebook