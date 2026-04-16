Gigi Buffon ha dedicato un messaggio di addio a Alex Manninger, descrivendolo come un uomo libero e sottolineando la sua ammirazione. Nel suo intervento, il portiere ha affermato che ogni parola sarebbe superflua e ogni lacrima un’ulteriore dimostrazione di perdita di un amico. La sua testimonianza si inserisce in un momento di commozione condivisa tra i colleghi del calcio.

"In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta e l’orgoglio di chi sa cosa vuole". Sono queste le parole che Gianluigi Buffon ha affidato ai social per dare l'ultimo saluto all'amico Alexander Manninger, con cui ha condiviso quattro stagioni alla Juventus. Il ricordo di Buffon tratteggia un uomo che aveva scelto di vivere controvento: "Ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ti ho ammirato, eri un uomo libero": il commovente addio di Buffon ad Alex Manninger

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