All'inizio del match tra Juventus e Bologna, Jonathan David segna un gol all'inizio del secondo minuto, portando in vantaggio i padroni di casa. È il primo gol della partita e si verifica subito dopo il calcio d'inizio, segnando un momento chiave per la squadra. La rete dà un vantaggio rapido e permette di aprire la partita con un risultato favorevole.

Con la rete dell’1-0 siglata dopo neanche due minuti d’orologio, Jonathan David si rende protagonista nel match più importante per la Juventus. La vittoria sul Bologna consente ai bianconeri di portarsi a -3 da Milan e Napoli – entrambe a 66 punti – e soprattutto a +5 su Como e Roma – reduci da una sconfitta contro il Sassuolo e da un pareggio contro l’Atalanta. A indirizzare la partita proprio il canadese, che vuole vivere un finale di stagione importante per convincere la società a puntare ancora su di lui. David tra gol e dubbi sul futuro. Giusto il tempo di prendere posto sugli spalti o davanti alla televisione che David ha già sbloccato il match.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Bologna, David apre le danze: un gol che sa di riscatto

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