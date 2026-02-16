Juventus stagione da salvare | la Champions apre le danze

La Juventus affronta un ottobre cruciale dopo la sconfitta contro il Galatasaray, che ha scatenato l’allarme tra i tifosi. La squadra di Luciano Spalletti si prepara a due settimane intense, con tre partite fondamentali che potrebbero determinare il suo futuro in stagione. La prima sfida sarà contro il Galatasaray in Champions League, seguita dai scontri diretti con Como e Roma in campionato, tutte gare in cui i punti in palio sono decisivi.

Saranno 14 giorni di fuoco per la Juventus. Tra le gare di play-off di Champions League contro il Galatasaray, e i due scontri diretti in campionato contro Como e Roma, la squadra di Luciano Spalletti si giocherà una grande fetta di stagione. Le quattro partite saranno di fondamentale importanza per raggiungere due obiettivi minimi, vista anche la prematura uscita dalla Coppa Italia: ottavi di finale in Champions League e quarto posto in Serie A. Capitolo Serie A, obiettivo sorpasso ma occhio alle spalle. Ancora non del tutto digerite le scorie del Derby d’Italia, la Juventus deve ora usare quelle energie e quella rabbia e sfruttarle al meglio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, stagione da salvare: la Champions apre le danze B interregionale, dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match. Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova. La Goldengas apre le danze con Bisceglie. Domani Jesi La dodicesima giornata di serie B Interregionale vede le squadre di Ancona protagoniste di importanti sfide casalinghe. Il Conservatorio apre le danze. E inaugura l’anno accademico Domenica alle 18 il Teatro dell’Aquila si riempie per l’inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio G. JUVENTUS – BENFICA gol e highlights | UEFA Champions League Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Juventus si gioca tutto in 20 giorni: il piano di Spalletti per salvare la stagione; Tottenham, scelto Tudor per la panchina: l'ex tecnico della Juve sarà il traghettatore fino a giugno; È stata la testa di Pierre; Koopmeiners all'esame della cura Spalletti: occasione da titolare contro il suo passato in Atalanta-Juventus. Tudor out: la Juventus deve esonerarlo per salvare la stagione?Ci risiamo. Dopo neanche due mesi di campionato, la Juventus si ritrova allo stesso punto dello scorso anno, addirittura in anticipo: siamo già a Tudor out, come del resto era stato Motta out, con ... ilfattoquotidiano.it Riparte la A - Juventus, poco da salvare: Paredes arrugginito, Milik scelta azzeccataInizio da incubo per la Juventus, capace di vincere in sole due occasioni e che ha chiuso la prima tornata di partite con un clamoroso ko a Monza. Poco da salvare per i bianconeri: sicuramente Milik, ... m.tuttomercatoweb.com Fino al minuto 42 di Inter-Juventus, Pierre Kalulu non aveva mai saltato un minuto in stagione fra tutte le competizioni. Forse solo una squalifica avrebbe potuto fermarlo. - facebook.com facebook La quantità di errori arbitrali in questa stagione contro la #Juventus è semplicemente allucinante. x.com