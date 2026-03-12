Nel match tra Bologna e Roma, il punteggio si ferma sull’1-1. Bernardeschi segna il primo gol per i padroni di casa, mentre Pellegrini trova il pareggio per gli ospiti. Dopo questa partita, tutto si deciderà nella sfida di ritorno all’Olimpico. La squadra bolognese ha mostrato un buon livello, ma ha commesso un errore che ha permesso alla Roma di pareggiare.

Bologna, 12 marzo 2026 – Un Bologna formato europeo brilla nella notte del Dall’Ara ma si complica la vita da solo, commettendo un solo, unico, grande errore che regala il pareggio alla Roma. Finisce 1-1 il derby italiano di andata degli ottavi di finale di Europa League, con le reti di Bernardeschi e di Pellegrini, entrambe nel secondo tempo. Ma i rossoblù hanno di che recriminare dopo una partita quasi perfetta. Quasi, appunto, perché l’errore di Joao Mario porta alla rete degli ospiti vanificando una prestazione solida su tutti i fronti. PRIMO TEMPO Ad accendere subito il Dall’Ara ci pensa al 2’ un recupero di Bernardeschi che scappa via... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna-Roma 1-1: Bernardeschi apre le danze, Pellegrini pareggia. Ora si decide tutto all'Olimpico

