Juventus-Bologna 2-0 le pagelle | David e Thuram per l’Europa

La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 in casa, mantenendo un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. I gol sono stati segnati da David e Thuram, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è giocata davanti al pubblico allo stadio e ha visto la Juventus controllare il gioco per gran parte dell’incontro. La squadra ora ha più possibilità di raggiungere l’obiettivo europeo.