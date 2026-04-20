Juventus-Bologna 2-0 le pagelle | David e Thuram per l’Europa
La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 in casa, mantenendo un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. I gol sono stati segnati da David e Thuram, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è giocata davanti al pubblico allo stadio e ha visto la Juventus controllare il gioco per gran parte dell’incontro. La squadra ora ha più possibilità di raggiungere l’obiettivo europeo.
La Juventus vince la sfida casalinga contro il Bologna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Jonathan David ha subito sbloccato il match dopo appena 90 secondi dal fischio d’inizio e nel primo tempo la Juventus ha sprecato numerose occasioni da gol. A inizio secondo tempo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus-Benfica 2-0: gol e highlights | Champions League
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