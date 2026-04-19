La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 in una partita valida per il campionato di calcio. David ha segnato il primo gol, mentre Thuram ha siglato il raddoppio. Castro ha ricevuto una valutazione insufficiente, mentre Bremer ha neutralizzato l’avversario Castro. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato la terza vittoria consecutiva, portandosi più vicina alla qualificazione in Champions League.

Vince e convince la Juventus di Luciano Spalletti che, al terzo successo consecutivo in campionato, vede avvicinarsi l'obiettivo Champions League. I bianconeri, che hanno sconfitto il Bologna grazie alle reti, una per tempo, di David e Thuram, hanno guadagnato ulteriori punti su Roma e Como e adesso sono quarti in classifica con 5 lunghezze di margine sulle due inseguitrici. Il secondo posto (-3) è più vicino del quinto e la Vecchia Signora potrebbe aver messo un'ipoteca sulla corsa alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Bologna 2-0, pagelle: David (7) apre il match, Thuram (7) lo chiude, Castro (5) cancellato da Bremer (7)

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PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A.

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Vitória caseira da Vecchia Signora com golos de Jonathan David e Thuram #sporttvportugal #SerieA #Juventus #Bologna #cinemundo x.com

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