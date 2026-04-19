La Juventus ha battuto il Bologna per 2-0, con David che ha segnato il primo gol e Thuram che ha chiuso la partita. Castro ha ricevuto una valutazione insufficiente dopo essere stato neutralizzato da Bremer. La squadra di Luciano Spalletti ha ottenuto il suo terzo risultato positivo consecutivo in campionato, avvicinandosi alla qualificazione alla Champions League.

Vince e convince la Juventus di Luciano Spalletti che, al terzo successo consecutivo in campionato, vede avvicinarsi l'obiettivo Champions League. I bianconeri, che hanno sconfitto il Bologna grazie alle reti, una per tempo, di David e Thuram, hanno guadagnato ulteriori punti su Roma e Como e adesso sono quarti in classifica con 5 lunghezze di margine sulle due inseguitrici. Il secondo posto (-3) è più vicino del quinto e la Vecchia Signora potrebbe aver messo un'ipoteca sulla corsa alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Bologna 2-0, pagelle: David (7) apre il match, Thuram (7) lo chiude, Castro (5) cancellato da Bremer

Notizie correlate

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A.

Pagelle Juve Bologna: David ritrovato, Thuram entra e la chiude! Holm è una sorpresa stupenda VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Un Girone Fa – Con la Juve un altro ko: ora il Bologna vuole spezzare la maledizione.

Juventus-Bologna 2-0 DIRETTA e FOTOAl 57' JUVENTUS-Bologna 2-0! Rete di Thuram! Azione insistita dei bianconeri iniziata da Conceicao, dopo la conclusione respinta di Locatelli la palla diventa buona per McKennie che pennella centro ... ansa.it

Juventus-Bologna 2-0: Spalletti a +5 su Como e Roma grazie a David e ThuramNel posticipo domenicale della trentatreesima giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 il Bologna all'Allianz Stadium e fa un netto passo in avanti verso la ... firenzeviola.it

SERIE A I La Juventus batte il Bologna 2-0 con i gol di David al 2' e Thuram al 57' CRONACA e FOTO nella 33sima giornata #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/19/juventus-bologna-2-0-diretta-e-foto_563ea995-264e-49d3-8659-90139 facebook

SERIE A I In campo Juventus-Bologna per il posticipo serale della 33sima giornata CRONACA e FOTO #ANSA x.com