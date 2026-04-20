Juventus 3 punti contro il Bologna che valgono la Champions

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A, consolidando la sua posizione in classifica e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è disputata all’Allianz Stadium e ha visto protagonisti David e Thuram, che hanno siglato i gol decisivi. La squadra allenata da Spalletti ha ottenuto tre punti fondamentali in vista delle ultime gare di campionato.

La Juventus di Spalletti non sbaglia: David e Thuram stendono il Bologna. L’obiettivo Champions League è sempre più vicino per la Juventus, che nel posticipo della 33ª giornata di Serie A supera il Bologna per 2-0 all’Allianz Stadium. Una vittoria solida, voluta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, 3 punti contro il Bologna che valgono la Champions La decide CABAL: Bologna-Juventus 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Leggi anche: Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram firmano il successo che avvicina la Champions Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2, i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primavera: rimonta e 3 punti pesantissimi a Torino -; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Juventus, colpo Champions a Bergamo con Boga; Corsa Champions, la situazione dopo la vittoria della Juve: i calcoli e gli scenari a cinque giornate dalla fine. Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e ThuramLa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it Juventus-Bologna 2-0: video, gol e highlightsLa Juve non sbaglia e batte 2-0 il Bologna: la Champions è sempre più vicina. Sblocca dopo 89 secondi il colpo di testa di David, poi nella ripresa entra Thuram e - sempre di testa - infila il gol del ... sport.sky.it David-Thuram, Spalletti adesso vede la Champions: la Juventus schianta il Bologna e va a +5 sulle quinte - facebook.com facebook #David e #Thuram lanciano la #Juventus, allungo Champions per #Spalletti Le pagelle di #JuveBologna: tuttofare #McKennie, #Castro non pervenuto. #Orsolini cerca di dare la sveglia, #Cambiaso anello debole @GiokerMusso x.com