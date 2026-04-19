La Juventus ha battuto il Bologna 2-0 all'Allianz Stadium, con gol di David e Thuram. La vittoria permette ai bianconeri di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, riducendo il divario con il quinto in classifica. La squadra di Spalletti ha mostrato un gioco dominante nel match, che si è concluso senza particolari difficoltà per i padroni di casa. La partita si inserisce in una fase cruciale della stagione per entrambe le squadre.

AGI - Una Juventus dominante supera senza patemi l'ostacolo Bologna. All' Allianz Stadium il 2-0 finale avvicina sensibilmente i ragazzi di Spalletti alla qualificazione in Champions League (il Como quinto dista ora cinque punti). La serata dei padroni di casa è già in discesa dopo due minuti, grazie al gol di David, poi nel secondo tempo il subentrato Thuram chiude la pratica. Prima del fischio d'inizio il pubblico bianconero ha ricordato con commozione l'ex portiere Alexander Manninger (alla Juve dal 2008 al 2012), scomparso in settimana a seguito di un incidente stradale. Sul prato dello Stadium, Bonucci, Buffon, Chiellini, Marchisio e Chimenti hanno portato dei fiori e la maglia dell'ex compagno sotto la curva.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram firmano il successo che avvicina la Champions

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