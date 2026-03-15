Dopo la vittoria contro l’Udinese, il portiere della Juventus ha pubblicato un messaggio in cui sottolinea il successo e la prestazione senza subire gol. Con un clean sheet, ha evidenziato la volontà di continuare a lavorare e a ottenere risultati positivi. Il suo commento si rivolge ai tifosi e alla squadra, confermando la determinazione a proseguire nel campionato.

Perin, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro l’Udinese. Le sue parole sui social. La Juventus espugna il Bluenergy Stadium superando l’Udinese al termine di una gara combattuta, intensa e ricca di insidie. Oltre ai tre punti, di vitale importanza per la rincorsa al quarto posto, la squadra può sorridere per un’altra statistica fondamentale: la porta inviolata. A difendere i pali con la consueta sicurezza ci ha pensato Mattia Perin. Il clean sheet: un segnale di ritrovata solidità. Mantenere la rete inviolata in un campo ostile e complicato come quello di Udine non è mai un’impresa banale. Sotto l’attenta guida di Luciano Spalletti, il gruppo ha dimostrato una compattezza difensiva di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin, clean sheet e tre punti: «Avanti». Il portiere della Juventus suona la carica dopo lo 0-1 con l’Udinese – FOTO

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