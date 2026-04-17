La partita tra Juventus e Bologna si distingue per la difesa della squadra torinese, che ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni rispetto a molte altre squadre. Solo due avversarie hanno registrato un numero superiore di clean sheet contro i bianconeri nella storia. La sfida di domenica sera si preannuncia quindi come un momento di grande attenzione, con le statistiche a testimoniare la solidità difensiva della Juventus.

di Luca Fioretti Juve Bologna: le statistiche sui clean sheet storici premiano la Vecchia Signora, ma la sfida di domenica sera è destinata a regalare grandi emozioni. La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna nel posticipo di domenica sera. Le statistiche evidenziano un dato estremamente interessante per l’intera e solida fase difensiva. Durante gli incroci sul campo in Serie A, la formazione bianconera ha collezionato ben 62 clean sheet contro gli emiliani. Anche nel match d’andata, i ragazzi non hanno subito reti, confermando una tradizione fortemente positiva e davvero incoraggiante per tutto l’ambiente. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Analizzando i dati generali, il traguardo delle 62 gare senza subire gol posiziona il confronto ai primissimi posti nella storia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna significa… clean sheet! Solo contro altre due squadre i bianconeri hanno tenuto più volte la porta inviolata. Il dato

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