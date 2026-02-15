Inter Juve Marco Baridon a caldissimo | Imbarazzo e orgoglio Rosso scandaloso a Kalulu cambiamo questo protocollo! Ma è stata una Juventus infinita – VIDEO

Marco Baridon ha commentato con passione la recente partita tra Inter e Juventus, sottolineando che il cartellino rosso mostrato a Kalulu è stato scandaloso. La decisione ha suscitato grande reazione tra tifosi e addetti ai lavori, con Baridon che chiede di rivedere il protocollo arbitrale. La partita, lunga e intensa, ha visto la Juventus dominare il campo fino all’espulsione, che ha cambiato le sorti del match.