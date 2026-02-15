Inter Juve Marco Baridon a caldissimo | Imbarazzo e orgoglio Rosso scandaloso a Kalulu cambiamo questo protocollo! Ma è stata una Juventus infinita – VIDEO
Marco Baridon ha commentato con passione la recente partita tra Inter e Juventus, sottolineando che il cartellino rosso mostrato a Kalulu è stato scandaloso. La decisione ha suscitato grande reazione tra tifosi e addetti ai lavori, con Baridon che chiede di rivedere il protocollo arbitrale. La partita, lunga e intensa, ha visto la Juventus dominare il campo fino all’espulsione, che ha cambiato le sorti del match.
Inter Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Imbarazzo e orgoglio. Rosso scandaloso a Kalulu, Juventus infinita». Il commento. Direttamente da San Siro, il giornalista Marco Baridon ha restituito un’analisi lucida e appassionata del Derby d’Italia, scindendo il risultato tecnico dal valore morale della serata. Il suo commento si è mosso su due binari paralleli: lo sdegno per la direzione arbitrale e l’ esaltazione dello spirito juventino. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Da un lato, Baridon non ha usato mezzi termini per descrivere l’episodio che ha cambiato il volto del match, definendo come un vero e proprio “imbarazzo” la decisione di espellere Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
