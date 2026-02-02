Parma Juve Marco Baridon a caldissimo | Dominanti altro passo verso l’identità ‘spallettiana’ per questo motivo – VIDEO

Questa sera a Parma, la Juventus ha dominato la partita contro il Parma. Marco Baridon non ha nascosto l’entusiasmo e ha parlato di un passo importante verso un’identità di gioco più forte, in stile ‘spallettiana’. La squadra bianconera ha imposto il ritmo fin dall’inizio, dimostrando sicurezza e determinazione. I tifosi juventini sperano che questa prestazione sia il segnale di una crescita costante.

Parma Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Dominanti, altro passo verso l'identità 'spallettiana' per questo motivo». Il commento alla gara del Tardini. Nel consueto appuntamento con il format social "A caldissimo", il giornalista Marco Baridon ha analizzato con entusiasmo la prova di forza offerta dalla Juventus sul campo del Parma. Una prestazione definita "dominante" non solo per il risultato, ma soprattutto per la qualità del gioco espresso, che sembra aver definitivamente tracciato la rotta per il prosieguo della stagione. Secondo Baridon, la serata del Tardini rappresenta un tassello fondamentale nel processo di crescita della squadra, descrivendola come un ulteriore e decisivo passo verso il raggiungimento della piena "identità spallettiana".

