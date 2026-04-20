Juve Bologna che partita di Locatelli! Ma come si fa a criticarlo? | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Bologna, il centrocampista ha mostrato una prestazione notevole. Le sue azioni sono state al centro dell’attenzione e hanno attirato commenti positivi da parte di alcuni osservatori. Un'analisi approfondita del suo rendimento è stata presentata in un video, dove si evidenziano i dettagli delle sue giocate e il suo contributo alla squadra. La discussione si concentra sui modi in cui viene valutato il suo operato in questa sfida.

di Andrea Bargione Juve Bologna, che partita di Locatelli! Ma come si fa a criticarlo? L’analisi completa di Andrea Bargione sul capitano bianconero ad Upload. La Juve conquista tre punti d’oro battendo il Bologna per 2-0 nel posticipo di Serie A. A decidere l’incontro sono state le reti di Jonathan David e di Khéphren Thuram. Il successo proietta la squadra verso l’obiettivo europeo, consolidando la posizione in classifica. QUI L’ANALISI IN VIDEO Sotto i riflettori è finito soprattutto Manuel Locatelli, alla prima uscita ufficiale dopo il recente rinnovo di contratto. Nonostante la firma, nulla è cambiato: in mezzo al campo comanda lui, confermandosi il vero equilibratore della manovra bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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