Juve Lazio | Quel dettaglio che ho notato dopo il gol di Kalulu | Upload – Video di Andrea Bargione

Dopo il gol di Kalulu, Andrea Bargione ha fatto notare un dettaglio che molti non avevano notato. Nel video pubblicato, il giornalista spiega cosa è successo e cosa ha colpito la sua attenzione subito dopo il goal. La scena ha attirato l’attenzione degli appassionati, che ora vogliono saperne di più su quel particolare che potrebbe aver influenzato la partita.

Juve Lazio: «Quel dettaglio che ho notato dopo il gol di Kalulu». Quello di cui non ci siamo accorti raccontato da Andrea Bargione. Durante l’ultima puntata di “Upload”, andata in onda all’indomani del rocambolesco pareggio tra Juventus e Lazio, il giornalista Andrea Bargione ha svelato alcuni retroscena inediti riguardanti la serata dell’Allianz Stadium. Il focus si è concentrato in particolare sulla forza emotiva che ha permesso alla squadra di completare la rimonta, trovando un protagonista inaspettato non sul rettangolo verde, ma a bordo campo. Bargione ha infatti posto l’accento su un dettaglio sfuggito a molti spettatori: la reazione viscerale di Dusan Vlahovic al momento della rete del definitivo 2-2 siglata da Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lazio: «Quel dettaglio che ho notato dopo il gol di Kalulu» | Upload – Video di Andrea Bargione Approfondimenti su Juve Lazio Juve Lecce 1-1: Cambiaso e David, quando iniziamo a fare sul serio? | Upload – Video di Andrea Bargione Nel confronto tra Juventus e Lecce, terminato 1-1, si analizzano le prestazioni di Cambiaso e David, evidenziando alcune criticità. Juve Lecce: Cambiaso e David nel mirino, è ora di fare sul serio | Video di Upload – Andrea Bargione Nel confronto tra Juventus e Lecce, attenzione ai dettagli di Cambiaso e David, protagonisti di analisi approfondite. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juve Lazio Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2: Pedro e Isaksen sfiorano l'impresa, Kalulu beffa Sarri nel recupero; Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così; Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2; La Juve domina ma quanta fatica per trovare il pari (2-2), ma quel fallo in area su Cabal...Ecco cosa è successo contro la Lazio. Diretta/ Juventus Lazio (risultato finale 2-2): Kalulu pareggia al 96?! (8 febbraio 2026)Diretta Juventus Lazio streaming video tv, oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net Juventus-Lazio pagelle, Cambiaso e Di Gregorio rovinano la partita a SpallettiJuventus-Lazio le pagelle ci raccontano più da vicino una partita rovinata per i bianconeri da Di Gregorio e Cambiaso. juvelive.it LIVE Juve-Lazio: cuore e rimonta, non basta a vincere contro Guida e Var ma che squadra https://shorturl.at/bKzbv facebook Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.