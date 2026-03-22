Juve Sassuolo 1-1 | quattro dettagli e immagini che non avete visto del match dello Stadium | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, terminata 1-1, un video di Andrea Bargione mostra quattro immagini che non sono state viste durante il match allo Stadium. La partita si è conclusa con un pareggio e sono state catturate alcune scene che offrono uno sguardo diverso su quanto accaduto durante i novanta minuti. Questi dettagli sono stati condivisi attraverso un video pubblicato dalla redazione di JuventusNews24.

Juve Sassuolo 1-1, il video di Andrea Bargione svela 4 immagini particolari della delicata partita disputata ieri sera allo Stadium. La Juventus ha subito un inaspettato sgambetto, fermandosi sull’1-1 contro il Sassuolo. La sfida dell’Allianz Stadium ha lasciato l’amaro in bocca ai sostenitori, che speravano di assistere a una vittoria casalinga per la classifica. Oltre alle azioni salienti che hanno determinato il pareggio, la gara ha regalato situazioni particolari sfuggite al grande pubblico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Per comprendere le dinamiche nascoste, Andrea Bargione ha realizzato un approfondimento esclusivo nella nuova puntata di Upload. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1: quattro dettagli e immagini che non avete visto del match dello Stadium | Upload – VIDEO di Andrea Bargione Articoli correlati Leggi anche: Juve Pisa: quello che non avete visto – VIDEO di Andrea Bargione Juve Galatasaray: notte folle allo Stadium, avete onorato la storia – VIDEO di Andrea BargionePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A: Frenata Juve, il Sassuolo fa un punto allo Stadium; Juve-Sassuolo 1-1, pagelle: Muric eroe neroverde. Locatelli sciagurato; Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; Juventus-Sassuolo 1-1, la sintesi della partita. Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5)La Juventus sbatte sul Sassuolo e fa un brutto passo falso nella corsa verso la Champions. Termina 1-1 all'Allianz Stadium, in un match sbloccato ... msn.com Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it Sgambetto del Sassuolo alla Juventus, allo Stadium la sfida termina 1-1. Una partita che ha regalato tante immagini particolari… Il pensiero dallo Stadium del nostro Andrea Bargione nella nuova puntata di Upload. #Juve #JuveSassuolo #AllianzStadium #Ser facebook Juve, brutto pari col Sassuolo: il Como può scappare | I voti: Locatelli rigore horror (4,5) x.com