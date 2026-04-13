Juventus Ezio Greggio Grande Juve ora la Champions

Ezio Greggio, noto conduttore e tifoso della Juventus, ha commentato con entusiasmo la vittoria della squadra a Bergamo contro l’Atalanta. Ha definito il risultato come una vittoria di carattere e ha espresso fiducia nel percorso della Juventus verso la qualificazione in Champions League. Greggio ha commentato anche l’importanza della partita per il morale dei bianconeri.

“Vittoria di carattere a Bergamo”. Il noto conduttore e storico tifoso bianconero, Ezio Greggio, non ha nascosto il suo entusiasmo per il successo ottenuto dalla squadra di Luciano Spalletti contro l’Atalanta. Attraverso i suoi canali social, Greggio ha sottolineato l’importanza di tre punti pesantissimi conquistati in uno dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Grande Juve, ora la Champions” Ezio Greggio dopo il successo della Juve in Champions: «Bella vittoria. Gran lavoro di Locatelli e McKennie. Su Openda…» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Ezio Greggio sui social ha esaltato la Juve dopo il trionfo con il Benfica, ma anche criticato in maniera molto dura e... Ezio Greggio spiana la Juventus: "Non parlano nemmeno l'italiano!"Dopo l’ultima, disastrosa settimana segnata dalle rovinose sconfitte contro Galatasaray e Como, Ezio Greggio apre il fuoco contro la "sua" Juventus e... IL NAPOLI HA MERITATO MA L'HA PERSA LA JUVENTUS. VERGOGNA LE PIETRE AL BUS BIANCONERO