Juventus Ezio Greggio Grande Juve ora la Champions

Da ilprimatonazionale.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ezio Greggio, noto conduttore e tifoso della Juventus, ha commentato con entusiasmo la vittoria della squadra a Bergamo contro l’Atalanta. Ha definito il risultato come una vittoria di carattere e ha espresso fiducia nel percorso della Juventus verso la qualificazione in Champions League. Greggio ha commentato anche l’importanza della partita per il morale dei bianconeri.

“Vittoria di carattere a Bergamo”. Il noto conduttore e storico tifoso bianconero, Ezio Greggio, non ha nascosto il suo entusiasmo per il successo ottenuto dalla squadra di Luciano Spalletti contro l’Atalanta. Attraverso i suoi canali social, Greggio ha sottolineato l’importanza di tre punti pesantissimi conquistati in uno dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ezio Greggio “Grande Juve, ora la Champions”

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