Ezio Greggio ha commentato la partita della Juventus, sottolineando la determinazione della squadra nonostante le difficoltà. Ha evidenziato il modo in cui Spalletti cerca di far giocare bene i bianconeri, pur incontrando ostacoli legati alla mancanza di attaccanti e a qualche incertezza tra i giocatori. La discussione si concentra sulla prestazione complessiva e sulle scelte tecniche, senza entrare nel merito di aspetti legali o controversi.

Ezio Greggio su X è ritornato ad analizzare la prestazione della Juventus contro il Galatasaray e non è mancata una stoccata ad alcuni calciatori. La notte dell'Allianz Stadium ha lasciato ferite profonde, ma anche una consapevolezza nuova in tutto l'ambiente bianconero. Tra i commenti più accesi e seguiti del post-partita spicca quello di un tifoso d'eccezione, da sempre vicino alle sorti della "Vecchia Signora". Attraverso i suoi canali social, Ezio Greggio ha espresso con la sua solita schiettezza un misto di ammirazione e ferocissima critica per quanto visto in campo contro il Galatasaray. L'analisi del popolare conduttore parte dall'atteggiamento della squadra, capace di lottare contro un destino che sembrava già scritto dopo il rosso a Kelly.

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio: «Una Juve stoica, eroica e sfortunata. Aveva quasi fatto il miracolo in 10. Spalletti fa giocare i bianconeri a calcio, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni, non può fare miracoli»

