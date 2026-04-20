Juve-Bologna 2-0 scatto Champions dei bianconeri con David e Thuram

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna nella partita giocata domenica 19 aprile. I gol sono stati segnati da due giocatori della squadra. Con questa vittoria, i bianconeri si sono avvicinati alla qualificazione alla Champions League, consolidando la loro posizione in classifica. La partita si è svolta in un momento cruciale della stagione, con la squadra che ha ottenuto tre punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa al quarto posto.

(Adnkronos) – Scatto Champions della Juve. I bianconeri battono il Bologna oggi, domenica 19 aprile, e conquistano tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Allo Stadium finisce 2-0: decidono le reti di David (2?) e Thuram (57?). Un successo comodo che porta la squadra di Luciano Spalletti a 63 punti, salda in quarta piazza a +5 su Como e Roma (a loro volte appaiate al quinto posto). Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà il Milan a San Siro domenica 26 aprile alle 20:45. Il Bologna ospiterà invece la Roma sabato 25 alle 18. Serie A News 247.🔗 Leggi su Seriea24.it

SCATTO CHAMPIONS IMPORTANTE! LA JUVE BATTE IL BOLOGNA E ALLUNGA IN OTTICA QUALIFICAZIONE EUROPEA!!!

Notizie correlate

Juve, colpo Champions: David e Thuram schiantano il Bologna e la RomaLa Juventus batte il Bologna 2-0 nel posticipo e mette una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League.

Juve, scacco matto al Bologna: David e Thuram blindano la ChampionsLa Juventus di Luciano Spalletti non sbaglia l’appuntamento con il destino e, nel posticipo della 33ª giornata, stende il Bologna per 2-0,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights; Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si rilancia, super McKennie, male Castro; Serie A 2025/26 - Juventus - Bologna 2-0 - Video; Juventus-Bologna 2-0, la sintesi della partita.

Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e ThuramLa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it

La Juventus scatta per la Champions, Bologna battuto 2-0La concorrenza frena, la Juventus preme sull'acceleratore: i bianconeri battono 2-0 il Bologna e centrano lo scatto per la Champions. David e Thuram, in apertura di primo e secondo tempo, trascinano ... ansa.it

Il siparietto tra Luciano #Spalletti e Khephren #Thuram dopo Juventus-Bologna x.com

Francisco Cervelli, manager della Nazionale Italiana di baseball e tifoso bianconero, è stato ospite all'Allianz Stadium per Juve-Bologna FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball - facebook.com facebook