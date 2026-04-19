Juve colpo Champions | David e Thuram schiantano il Bologna e la Roma

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna nel match di posticipo, mantenendo un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. Entrambi i gol sono stati segnati da David e Thuram, che hanno contribuito alla vittoria della squadra. La partita si è svolta davanti a un pubblico composto da tifosi e appassionati, con la Juventus che ha consolidato la propria posizione in classifica.

La Juventus batte il Bologna 2-0 nel posticipo e mette una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League. All’Allianz Stadium decidono i gol di Jonathan David, a segno dopo soli due minuti, e il raddoppio di testa di Khéphren Thuram nella ripresa. Con questi tre punti, la squadra di Spalletti vola a quota 63 punti, rafforzando il quarto posto. È una pessima notizia per la Roma: i giallorossi, dopo il pareggio con l’Atalanta, scivolano a -5 dai bianconeri a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Mentre la Juve festeggia e mette nel mirino il Milan (prossimo avversario domenica), per la Roma la strada verso l’Europa che conta si fa ripidissima.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juve, colpo Champions: David e Thuram schiantano il Bologna e la Roma Notizie correlate Pagelle Juve Bologna: David ritrovato, Thuram entra e la chiude! Holm è una sorpresa stupenda VOTIdi Marco BaridonPagelle Juve Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Thuram. Si ferma David, la lista ufficiale per i play-off di Champions LeagueVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus, colpo Champions a Bergamo con Boga; Due mosse tattiche, due tiri, un gol: Juve, analisi di un colpo da Champions; Juve, altro che Openda e David: Boga è arrivato ed è diventato subito decisivo; Steso sui binari per Spalletti, Osimhen o non ha senso, David come...: l'analisi Juve. Pagelle Juventus-Bologna 2-0: David e Thuram, Champions a un passo. Dominio totale della squadra di SpallettiTroppo ghiotta l’occasione per lasciarsela sfuggire. La Juventus capitalizza i passi falsi – pieni o mezzi – di Como e Roma e aumenta il proprio vantaggio sulle inseguitrici nella lotta al quarto ... sport.virgilio.it Juventus-Bologna 2-0, finale: David e Thuram firmano la vittoria45'+3' – Finisce qui: 2-0 il finale allo Stadium grazie alle reti di David e Thuram. 23' – Punizione Juve: Holm si guadagna un calcio di punizione dal limite. Al tiro ci va Locatelli, conclusione ... tuttojuve.com Pagelle Juve Bologna I voti ai protagonisti del match facebook La Juve da un importante paso en el camino a la Champions #JuveBologna 2-0 x.com