Juli | Olly è il capitano di Solito Cinema Vincere Sanremo con Balorda Nostalgia è stato come vincere i Mondiali

Juli, nome d'arte di Julien Boverood, pubblicherà il 24 aprile "Solito Cinema", il suo debut album da producer. Tra gli ospiti, oltre a Concato, Antonacci ed Emma ci sarà anche Olly, con cui ha vinto Sanremo 2025 con "Balorda nostalgia": È un po' come vincere il Mondiale".🔗 Leggi su Fanpage.it

Olly torna a Sanremo con Balorda Nostalgia, tutto l'Ariston canta

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Sanremo 2026, Olly torna al Festival: un anno dalla vittoria con ‘Balorda nostalgia’(Adnkronos) – Olly aprirà le danze della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 oggi 24 febbraio.

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Temi più discussi: Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana; Dai Foo Fighters a Ringo Starr: gli album della settimana; Sal Da Vinci resiste, la nuova hit di Annalisa non sfonda: quali sono i singoli più venduti della settimana; JULI dirige il suo Solito Cinema: 12 tracce, mille mondi, un’unica identità.

Io e Olly siamo una coppia di fatto, condividiamo tutto tranne l’intimità. Sono andato via da casa presto, ho lavorato in fabbrica e ho fatto volantinaggio. Non è stato ...Dietro un grande artista, c’è un grande produttore. È una regola non scritta del mondo della musica internazionale e italiana. Juli ha solo 27 anni, ma ha iniziato a 17 a farsi spazio nell’affollato ... ilfattoquotidiano.it

Dentro il Solito Cinema di Juli ci sono amici, musica e momenti indelebili: l’intervistaAbbiamo incontrato Juli - produttore, musicista e autore - per farci svelare cosa c’è dietro al suo album d’esordio in uscita il 24 aprile ... billboard.it

@juli__ spoilera sui social un suo nuovo brano con Bresh. L'album "Solito cinema" esce il 24 aprile Segui @endofacentury.it #juli #solitocinema #album #video #reel - facebook.com facebook