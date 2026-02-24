Sanremo 2026 Olly torna al Festival | un anno dalla vittoria con ‘Balorda nostalgia’

Olly torna a partecipare al Festival di Sanremo dopo aver vinto lo scorso anno con ‘Balorda nostalgia’. La sua presenza si deve alla grande risposta del pubblico e alle richieste degli organizzatori, che vogliono riproporre il suo stile energico e innovativo. Oggi, durante la prima serata, salirà sul palco per aprire ufficialmente l’evento, portando con sé un brano che ha già fatto parlare di sé tra i fan. La sua esibizione promette di essere tra le più attese.

(Adnkronos) – Olly aprirà le danze della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 oggi 24 febbraio. Con la sua ‘Balorda nostalgia’, il cantante genovese torna sul palco dell’Ariston, teatro della sua consacrazione. Proprio qui, lo scorso 15 febbraio, aveva conquistato la vittoria, segnando una tappa decisiva della sua carriera musicale. Classe 2001, Federico Olivieri, in arte Olly è nato a Genova il 5 maggio, da papà avvocato e mamma magistrato. Da adolescente si iscrive al conservatorio e nel 2014, all’età di 15 anni, scrive il suo primo testo. Mentre cerca di farsi strada nel mondo della musica grazie alle collaborazioni e ai primi brani (anche reinterpretazione, come ‘La notte’ di Arisa), nel 2022 arriva la svolta: pubblica il singolo ‘Un’altra volta’ e diventa virale su TikTok superando i 5 milioni di stream su Spotify. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo, una targa per 'balorda nostalgia' del genovese OllyA Sanremo è stata inaugurata una targa sulla ‘walk of fame’ di via Matteotti dedicata a Olly, cantautore genovese e vincitore dell’ultima edizione del Festival con il brano ‘Balorda Nostalgia’.

Olly: Balorda Nostalgia a Roma

