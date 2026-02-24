Sanremo Olly è tornato al Festival e riconquista con la sua Balorda nostalgia

Olly torna al Festival di Sanremo dopo aver vinto lo scorso anno, portando sul palco la sua canzone “Balorda nostalgia”. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha accolto con entusiasmo il suo ritorno. La sua esibizione ha coinvolto gli spettatori fin dai primi istanti, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. Il suo ritorno al Festival segna un momento atteso dagli appassionati di musica italiana.

Sanremo, Olly torna a cantare al Festival. Il vincitore della scorsa edizione apre la prima serata. Quando le luci del Teatro Ariston si riaccendono e l’orchestra attacca le prime note, c’è un momento sospeso in cui tutto sembra possibile. È in quell’istante che il ritorno di Olly al Festival di Sanremo assume il sapore delle storie che si raccontano tra generazioni: l’artista che, dopo aver inciso il proprio nome nell’albo d’oro, torna non per competere, ma per celebrare. Leggi anche A tu per tu con Michele Bravi a Sanremo: l’intervista esclusiva L’anno scorso era il ragazzo con gli occhi pieni di elettricità e le mani che tremavano appena prima di salire sul palco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

SANREMO | Olly torna con Balorda Nostalgia, tutto l'Ariston canta. Carlo Conti: "Bello cominciare da dove eravamo rimasti". #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

#Sanremo, la scaletta: apre #Olly, #Ferro alle 22.30, i due #Sandokan tardi #Sanremo2026 x.com