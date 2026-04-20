Judo l’Italia cambia lo spartito grazie a una super ultima giornata agli Europei Scutto va ritrovata

Gli Europei di judo si sono conclusi a Tbilisi con un risultato che ha sorpreso molti, grazie a una giornata finale ricca di successi per la Nazionale italiana. Dopo un inizio difficile e prestazioni meno brillanti, la squadra ha saputo reagire e conquistare medaglie importanti, trasformando così il bilancio complessivo della partecipazione. La rimonta finale ha cambiato il volto dell’intera spedizione, portando a casa risultati significativi in una competizione internazionale.

Il bilancio della Nazionale italiana agli Europei di judo di Tbilisi è quello di una spedizione dai due volti, capace di passare da un avvio opaco a un finale esaltante, ribaltando percezioni e numeri nel giro di poche ore. L’inizio, infatti, aveva lasciato più di qualche perplessità. Nella giornata inaugurale, l’unico squillo era arrivato dalla solita, affidabile Odette Giuffrida, bronzo nei -52 kg al termine di una prova solida ma non sufficiente per puntare al bersaglio grosso. Un risultato prezioso, certo, ma non in linea con le aspettative di una squadra che negli ultimi anni ha alzato sensibilmente l’asticella. Ancora più preoccupante...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, l’Italia cambia lo spartito grazie a una super ultima giornata agli Europei. Scutto va ritrovata Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l’avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per Scutto, l’Italia si affida a Giuffrida Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a Tbilisi; Europei di Judo, è storia per l’Italia: Bellandi e Pirelli oro, il bronzo va a Tavano; Europei Judo a Tblisi, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano. Judo, l’Italia cambia lo spartito grazie a una super ultima giornata agli Europei. Scutto va ritrovataIl bilancio della Nazionale italiana agli Europei di judo di Tbilisi è quello di una spedizione dai due volti, capace di passare da un avvio opaco a un ... oasport.it Judo Europei: Italia risorge a Tbilisi con gli ori di Bellandi e PirelliLa Nazionale italiana di judo ha saputo ribaltare le sorti agli Europei di Tbilisi. Dopo un inizio incerto, l'ultima giornata di gare ha portato una svolta decisiva, trasformando una spedizione ... it.blastingnews.com Bellandi nella storia, Pirelli rende grande l’Italia: istantanee dagli Europei di judo x.com Domenica di trionfi per l'#Italia agli europei di #judo. Medaglia d'oro per #GennaroPirelli e per #AliceBellandi, che dopo aver vinto mondiali e olimpiadi, con questo titolo europeo completa uno storico tris facebook