LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per Scutto l’Italia si affida a Giuffrida

Durante la prima giornata degli Europei di judo 2026, la campionessa del mondo è stata eliminata agli ottavi di finale, chiudendo così anticipatamente la propria partecipazione. La competizione prosegue con l’Italia che si affida ora all’atleta Giuffrida, mentre la sconfitta di Scutto segna una delle prime sorprese di questa edizione del torneo continentale. La diretta continua con aggiornamenti sugli incontri e sui risultati delle varie categorie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Sconfitta all’esordio per Scutto, viene eliminata agli ottavi: ci si poteva aspettare qualcosa in più dalla campionessa del mondo, che termina la propria corsa in questi Europei anzitempo. 10.40 Finisce qui! Assunta Scutto eliminata agli ottavi di finale: Hamidova vince per waza-ari. 10.38 Inizia l’ultimo minuto di incontro. 10.36 Inizia in salita la sfida di Scutto: waza-ari per Hamidova 10.35 Sul tatami Assunta Scutto!! Inizia la sfida tra l’azzurra e Shafag Hamidova. 10.34 Ippon di Vorobeva! La russa avanza ai quarti dove affronterà Boukli 10.31 Parchiev è il secondo semifinalista dei -66 kg! Il russo ha battuto Daikii Bouba 10.🔗 Leggi su Oasport.it

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