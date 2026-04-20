Judo Borgolavezzaro | Riccardo Tolotti nella top 20 in Coppa Italia

Riccardo Tolotti del Judo Borgolavezzaro ha partecipato alla finale della Coppa Italia JUSe nei 90 kg a Gerenzano, sabato 18. Nell'occasione si è classificato al sedicesimo posto, arrivando tra i primi venti atleti della competizione. La gara si è svolta nella giornata di sabato 18 e ha visto la partecipazione di diversi judoka italiani.

Coppa Italia, sedicesimo posto per Riccardo Tolotti. Sabato 18 a Gerenzano l'atleta l'atleta novarese del Judo Borgolavezzaro ha partecipato alla finale della Coppa Italia JUSe nei 90 kg ottenendo il 16esimo posto. Gara che ha visto in competizione gli atleti italiani migliori; come da.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tennis: 4 azzurri nella top 20, record storico per l’ItaliaIl tennis italiano sta per scrivere una pagina storica, con quattro azzurri che si preparano ad entrare nella top 20 mondiale. Biathlon, Lukas Hofer in top 20 nella mass start di Kontiolahti vinta da Laegreid. Perrot vince la Coppa di specialitàIl norvegese Sturla Holm Laegreid vince la 15 km mass start maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo...