Biathlon Lukas Hofer in top 20 nella mass start di Kontiolahti vinta da Laegreid Perrot vince la Coppa di specialità

Nel biathlon, il tedesco Lukas Hofer si è posizionato tra i primi venti nella mass start di Kontiolahti, competizione vinta dal norvegese Sturla Holm Laegreid. La gara sulla distanza di 15 km è stata disputata in Finlandia, e la vittoria è andata all’atleta norvegese, mentre un altro atleta, Perrot, ha conquistato la Coppa di specialità.

Il norvegese Sturla Holm Laegreid vince la 15 km mass start maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alla piazza d'onore conclude il transalpino Eric Perrot, ormai padrone della classifica generale, che intanto incamera aritmeticamente, con una gara d'anticipo, la graduatoria di specialità. Il podio viene completato dal norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, terzo, mentre Lukas Hofer, unico azzurro qualificato, si classifica 17°. Il successo va al norvegese Sturla Holm Laegreid, che fa 2020 al poligono e vola verso la vittoria in solitaria con il crono di 34'39?7, relegando a 16?5 il transalpino Eric Perrot, alla piazza d'onore con un errore al tiro, ed a 24?1 l'altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, sul gradino più basso del podio con un bersaglio mancato.