Tennis | 4 azzurri nella top 20 record storico per l’Italia

Nel mondo del tennis, quattro giocatori italiani si stanno preparando a entrare nella top 20 mondiale, stabilendo un nuovo record per l’Italia. Questa situazione rappresenta un momento importante per il movimento tennistico nazionale, che vede protagonisti atleti pronti a raggiungere traguardi significativi. La conquista di questa posizione nella classifica internazionale segna un passo importante per il tennis italiano.

Il tennis italiano sta per scrivere una pagina storica, con quattro azzurri che si preparano ad entrare nella top 20 mondiale. Luciano Darderi è il protagonista di questo traguardo, destinato a diventare numero 18 della classifica ATP dal lunedì 16 marzo 2026. L’evento scatenante è l’eliminazione di Arthur Fils durante il torneo di Indian Wells, un risultato che sblocca immediatamente la posizione del tennista italiano. Per la prima volta nella storia dello sport, l’Italia avrà quattro giocatori tra i primi venti al mondo: Jannik Sinner al secondo posto, Lorenzo Musetti al quinto, Flavio Cobolli al quattordicesimo e lo stesso Darderi all’ottantesimo posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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