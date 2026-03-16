Stasera, lunedì 16 marzo, torna in onda Nicola Porro con un nuovo episodio di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico ed economico trasmesso su Rete 4. La trasmissione si concentra su temi di attualità e analizza le ultime notizie politiche del momento. La conduttrice Giorgia Meloni sarà presente come ospite nel corso della puntata.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 16 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di attualità politica ed economica della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 16 marzo 2026. Al centro della puntata, la stretta attualità con un’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A seguire, un’ampia pagina sul referendum, nell’ultima settimana della campagna elettorale e, infine, l’ escalation militare in Iran e le possibili ripercussioni in Italia. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Gaia Tortora, Nicolò Zanon, Raffaele Della Valle, Andrea Ruggieri, Dario Fabbri, Piero Sansonetti, Paola Concia, Tonino Cantelmi e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giorgia Meloni a Quarta Repubblica

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